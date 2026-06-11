В ВСУ назвали одну особенность бомбардировок армии России

Лейтенант ВСУ Алекс: Российская авиация сместила точки запуска КАБ дальше от линии фронта

Российская авиация сместила точки запуска реактивных корректируемых авиабомб (КАБ) дальше от линии фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

По его словам, ранее реактивные КАБ использовались для атак вглубь подконтрольных Украине территорий. Однако сейчас войска наносят удары по прифронтовым целям, смещая точку сброса вглубь российских территорий и запуская бомбы по «максимально кривым траекториям», чтобы предотвратить их перехват.

Военный отметил, что еще полгода назад Вооруженные силы (ВС) РФ в тестовом режиме наносили удары по объектам на расстоянии 250 километров от зоны боевых действий. При этом сейчас такой подход он назвал нецелесообразным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска за неделю выпустили около 1800 КАБ, а также 88 ракет и более 3250 ударных дронов. В связи с этим он призвал партнеров Киева усилить давление на Москву.