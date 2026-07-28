Женившийся на новой возлюбленной Галустян ответил на критику

Юморист Михаил Галустян заявил, что дочери нормально относятся к его новому браку

Юморист и актер Михаил Галустян, в июне женившийся на новой возлюбленной Лилии Киосе, ответил на критику и раскрыл отношение дочерей к его второму браку. На эту тему он высказался, отвечая на комментарии в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Одна из пользовательниц соцсети обвинила Галустяна в том, что он бросил первую жену ради более молодой женщины. «А если бы она была старше, то можно [было бы]?» — отреагировал на ее замечание юморист.

Другая комментаторша поинтересовалась, не обидно ли дочерям Галустяна видеть, как он публикует в соцсетях видео с новой супругой. Однако он заверил, что дети нормально относятся к его второму браку. «Они же все понимают. Мы любим друг друга и их тоже любим», — добавил комик.

О том, что Галустян женился через год после развода с бывшей женой Викторией, сообщалось 22 июля. Друзья юмориста заявили, что новобрачные очень счастливы и планируют общих детей.

В апреле 2025 года стало известно о разводе Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака. Комик сообщил, что он и его бывшая супруга расстались без претензий друг к другу и остались в хороших отношениях.