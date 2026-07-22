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09:30, 22 июля 2026Интернет и СМИ

Галустян женился

Юморист Михаил Галустян женился на новой возлюбленной через год после развода
Маргарита Щигарева

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Юморист и актер Михаил Галустян женился на новой возлюбленной через год после развода с бывшей женой Викторией. Об этом стало известно KP.RU.

Друзья комика заявили изданию, что Галустян в конце июня заключил брак с новой возлюбленной. «Они очень счастливы и планируют общих детей», — сказали источники журналистов.

Избранницей артиста стала 35-летняя визажист Лилия Киосе. Утверждается, что с ней Галустян познакомился на съемках шоу «Сокровища императора».

Ранее юморист заявил, что после развода полностью обеспечивает дочерей. Галустян добавил, что общается с бывшей женой.

В апреле 2025 года стало известно о разводе Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака. Комик сообщил, что он и его бывшая супруга расстались без претензий друг к другу и остались в хороших отношениях.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году. У пары есть две дочери — Эстелла и Элина.

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