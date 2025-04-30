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09:48, 30 апреля 2025Интернет и СМИ

Галустян сообщил о разводе после 18 лет брака

Комик Галустян сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Комик и актер Михаил Галустян сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака. О расставании он рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — написал артист.

По словам Галустяна, они с экс-супругой расстались без претензий друг к другу и остаются в хороших отношениях. Он также назвал развод новым этапом в жизни.

Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году. В браке появилось две дочери — Эстелла и Элина.

Ранее сообщалось, что известная блогерша и писательница Наталья Ремиш, уехавшая из России в Нидерланды, потратила больше двух миллионов рублей на развод. По ее словам, они с бывшим супругом поделили пополам все имущество, в том числе недвижимость, акции и банковские счета.

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