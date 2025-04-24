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18:41, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавшая в Европу российская блогерша потратила на развод больше двух миллионов рублей

Блогерша Ремиш заявила, что потратила на развод с супругом 25 тысяч евро
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Известная блогерша и писательница Наталья Ремиш, уехавшая из России в Нидерланды, рассказала, сколько она потратила на развод с мужем. Его стоимость Ремиш назвала в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

По словам блогерши, юристы, специализирующиеся на бракоразводных процессах, требовали за свои услугу около 250-350 евро в час (от 23 до 33 тысяч рублей по текущему курсу). Всего на развод Ремиш потратила 25 тысяч евро (примерно 2,3 миллиона рублей).

Блогерша рассказала, что по условиям развода бывший муж платит ей по 350 евро за детей, которые живут с ней. Кроме того, они с супругом поделили пополам все имущество, в том числе недвижимость, акции и банковские счета.

В том же интервью Ремиш рассказала, что дети в школах Нидерландов часто заражаются вшами. Она призналась, что относится к этому спокойно.

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