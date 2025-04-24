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14:12, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавшая из России блогерша рассказала о вшах в европейских школах

Блогерша Ремиш заявила, что дети заражаются вшами в школах Нидерландов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Известная блогерша и писательница Наталья Ремиш, уехавшая из России в Нидерланды, заявила, что дети в школах заражаются вшами. Об этой особенности жизни в стране она рассказала в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Вши у всех детей в школе», — констатировала блогерша. Она добавила, что раз в четыре недели кто-то из родителей учеников проводит специальную проверку и ищет у детей вшей, когда они заходят в класс. Затем взрослый заполняет документ и отмечает, у кого из детей обнаружили вшей. На следующий день их родителям приходит электронное письмо с просьбой начать лечение.

Ремиш призналась, что относится к этой особенности жизни в стране спокойно. Дудь добавил, что в Испании у детей тоже часто бывают вши.

Ранее популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) пожаловалась на вредителей в квартире Нью-Йорка. Она рассказала, что в ее жилье было много крыс и тараканов.

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