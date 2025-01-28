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10:06, 28 января 2025Интернет и СМИ

Популярная блогерша пожаловалась на тараканов в квартире в Нью-Йорке

Блогерша Смолова заявила, что в ванной в Нью-Йорке на нее прыгнул таракан
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Елизавета Варвара Аранова / YouTube

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) рассказала, как однажды в ванной в Нью-Йорке на нее прыгнул таракан. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста «Страхи», доступном на YouTube.

Смолова призналась, что она очень боится рыжих тараканов. Однако, по словам блогерши, в квартире в Нью-Йорке, где они снимала комнату, было много тараканов и крыс.

Как рассказала самолова, однажды во время мытья она заметила на шторке ванной большого рыжего таракана. «Он полетел на меня. Я выбежала из душа голая, в мыле», — пожаловалась Смолова. Она уточнила, что в таком виде ее увидели соседи, с некоторыми из которых она даже не была знакома.

Ранее Смолова рассказала, сколько ей приносит одно видео на YouTube. Блогерша призналась, что на одном ролике она зарабатывает около 150 тысяч рублей.

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