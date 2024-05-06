Популярная российская блогерша раскрыла свой доход

Блогерша Смолова заявила, что одно видео на YouTube приносит ей 150 тысяч рублей

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) рассказала, сколько ей приносят видео на YouTube. Свой доход от съемки роликов она раскрыла в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

Смолова объяснила, что речь идет о YouTube-канале о ментальном здоровье «Справиться проще», который она ведет вместе с психологом Наташей Каданцевой. «Мы выкладываем два выпуска в месяц. Там по три интеграции. С каждого выпуска мы зарабатываем, наверно, тысяч 300 [рублей]. Потом мы его еще напополам пилим, получается по 150 [тысяч рублей]», — рассказала блогерша.

Она добавила, что самым прибыльным проектом для нее стал Telegram-канал, к которому она изначально не относилась как к серьезному медиапродукту. По словам блогерши, успех канала стал для нее неожиданным.

Ранее Смолова рассказала, как получила зловещую посылку. По ее словам, однажды кто-то прислал ей конверт, в котором находилось ее фото с выколотыми глазами и пряди волос. Смолова решила сжечь конверт с этим содержимым.

Блогерша стала популярна благодаря YouTube-шоу «Подруги», в котором ведущие обсуждали отношения, интимную жизнь и феминизм. Проект «Справиться проще» Смолова и Каданцева начали вести в 2021 году.

