Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:42, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша раскрыла свой доход

Блогерша Смолова заявила, что одно видео на YouTube приносит ей 150 тысяч рублей

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) рассказала, сколько ей приносят видео на YouTube. Свой доход от съемки роликов она раскрыла в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

Смолова объяснила, что речь идет о YouTube-канале о ментальном здоровье «Справиться проще», который она ведет вместе с психологом Наташей Каданцевой. «Мы выкладываем два выпуска в месяц. Там по три интеграции. С каждого выпуска мы зарабатываем, наверно, тысяч 300 [рублей]. Потом мы его еще напополам пилим, получается по 150 [тысяч рублей]», — рассказала блогерша.

Она добавила, что самым прибыльным проектом для нее стал Telegram-канал, к которому она изначально не относилась как к серьезному медиапродукту. По словам блогерши, успех канала стал для нее неожиданным.

Ранее Смолова рассказала, как получила зловещую посылку. По ее словам, однажды кто-то прислал ей конверт, в котором находилось ее фото с выколотыми глазами и пряди волос. Смолова решила сжечь конверт с этим содержимым.

Блогерша стала популярна благодаря YouTube-шоу «Подруги», в котором ведущие обсуждали отношения, интимную жизнь и феминизм. Проект «Справиться проще» Смолова и Каданцева начали вести в 2021 году.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Французы приготовили самый длинный багет в мире

      Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисках

      США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

      В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

      Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

      Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

      США вспомнили о документации по российским двигателям РД-180

      Москвичам назвали цену самой дешевой квартиры у метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше