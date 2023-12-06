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19:08, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о зловещей посылке

Кадр: «СПРАВИТЬСЯ ПРОЩЕ» / YouTube

Популярная российская блогерша и модель Карина Истомина рассказала, как однажды получила от незнакомца конверт с ее фотографией, на которой ей выкололи глаза. Содержание зловещей посылки она описала в выпуске шоу «Справиться проще», доступном на YouTube.

Истомина отметила, что боится получать анонимные подарки, так как считает, что с их помощью люди могут пожелать ей зла. «Один раз мне прислали конверт [с моей фотографией]. Там были выколоты мои глаза, какие-то проклятия, какие-то клоки волос. Какая-то порча была», — рассказала блогерша.

По словам модели, она сожгла содержимое конверта. «Я около мусорки плакала. Лето было. Я жгла эти открытки со своими выколотыми глазами», — заключила она.

Ранее Истомина пожаловалась на одну раздражающую привычку подписчиков. Блогерша подчеркнула, что ей не нравится, когда пользователи просят помочь найти то или иное видео, несмотря на то что она оставляла подробную инструкцию на этот счет.

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      Мария Большакова
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