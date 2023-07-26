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19:37, 26 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша пожаловалась на раздражающие просьбы подписчиков

Блогерша Истомина заявила, что ее раздражает невнимательность подписчиков при поиске видео
Карина Истомина

Карина Истомина. Кадр: СПРАВИТЬСЯ ПРОЩЕ / YouTube

Популярная российская блогерша и диджей Карина Истомина рассказала о раздражающих просьбах подписчиков, связанных, по ее мнению, с их невнимательностью при поиске видео. Их блогерша назвала в ролике, опубликованном YouTube-канале «Справиться проще».

Истомина рассказала, что иногда она выкладывает часть нового видео в соцсети и объясняет подписчикам, где можно найти его полную версию. «И мне в комментариях пишут: "А где посмотреть?". (...) Я скидываю ссылку на видео, а мне пишут: "А, понятно, я просто смотрела в первых трех видео на канале". Я думаю: как эти люди вообще ориентируются в пространстве?» — пожаловалась блогерша.

Ее соведущая, социальный психолог Наташа Каданцева, добавила, что ее также раздражают просьбы подписчиков снять выпуски о темах, которые уже обсуждали в опубликованных на канале роликах. «Пожалуйста, откройте наш канал, посмотрите, какие видео там уже есть. Чуть-чуть пролистайте, у нас там не 500 видео», — высказалась она.

Ранее Истомина рассказала о том, как на Бали наживаются на туристах. По ее мнению, местные жители специально селят рядом с домами отдыхающих кричащих петухов, мешающих отдыху, и убирают птиц за отдельную плату.

Карина Истомина — российская блогерша, модель, диджей и музыкант. Была одной из ведущих популярного YouTube-шоу «Подруги», в котором обсуждали отношения, секс и феминизм. В 2021 году Истомина и Каданцева создали проект «Справиться проще», посвященный ментальному здоровью и решению психологических проблем.

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