Российская блогерша раскрыла необычный способ жителей Бали нажиться на туристах

Отдыхающую на Бали блогершу Истомину возмутили орущие по ночам петухи и грязные пляжи

Российская блогерша и диджей Карина Истомина рассказала о способе жителей Бали нажиться на туристах с помощью петухов. Необычную бизнес-схему балийцев девушка раскрыла в Telegram-канале.

По словам блогерши, рядом с виллой, где она остановилась, по ночам кукарекает петух, из-за чего ее часто мучает бессонница. Девушка сообщила, что соседи-балийцы целенаправленно подселяют орущих птиц рядом с туристами. Только за определенную плату их отводят в сарай, чтобы они не мешали путешественникам спать.

Более того, отдыхающую на популярном курортном острове россиянку возмутили грязные пляжи, в том числе в таких районах, как Чангу и Улувату. Истомина отметила, что в воде плавают полиэтиленовые пакеты и старые тряпки. «Лежишь, а вокруг тюбики из-под зубной пасты или пачки сигарет», — добавила она.

Ранее в октябре сообщалось, что между Москвой и Бали в скором времени может возобновиться прямое авиасообщение. В индонезийском посольстве в России подчеркнули, что рейсы будут запущены после урегулирования ряда вопросов с авиакомпаниями.