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10:36, 21 октября 2022Путешествия

Стало известно о возможном запуске прямых рейсов из России на Бали

Посол Индонезии: прямые рейсы между Москвой и Бали будут запущены в скором времени

Фото: kilarov zaneit / Unsplash

Прямое авиасообщение между Москвой и Бали может возобновиться в скором времени. О возможном запуске прямых рейсов на популярный курорт Азии в беседе с агентством ТАСС заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

Стало известно, что полеты будут запущены после урегулирования некоторых вопросов с авиаперевозчиками. Таварес напомнил, что раньше рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» летали из Москвы до Бали без пересадок. Однако из-за пандемии COVID-19 прямое авиасообщение было прервано.

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Посол отметил, что теперь для возобновления этих рейсов Индонезии требуется новая заявка. Он также отметил, что разрешение летать на Бали уже получила Azur Air. «Но, насколько я знаю, им еще необходимо выполнить дополнительные требования, чтобы открыть свое представительство в Джакарте», — добавил дипломат.

Таварес выразил надежду, что в ближайшее время авиакомпаниям удастся удовлетворить все требования, и они смогут начать летать на популярный курорт. Посол уверен, что возобновление прямых рейсов на Бали послужит увеличению турпотока из России в Индонезию.

Ранее в октябре власти еще одной азиатской страны, Мьянмы, захотели в ближайшее время возобновить регулярное авиасообщение с Россией. О начале двухсторонних переговоров сообщил посол страны Лвин У.

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Фариза Бацазова
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