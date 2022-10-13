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09:33, 13 октября 2022Путешествия

Еще одна азиатская страна захотела возобновить авиасообщение с Россией

Посол Мьянмы сообщил о начале двухсторонних переговоров с Россией по запуску прямых рейсов

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Власти еще одной азиатской страны, Мьянмы, захотели в ближайшее время возобновить регулярное авиасообщение с Россией. О начале двухсторонних переговоров сообщил посол страны Лвин У, передает РИА Новости.

«Мы сейчас обсуждаем с Росавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией», — заявил дипломат, утончив, что пока речь идет о запуске грузовых и чартерных рейсов.

Ожидается, что национальный перевозчик Мьянмы — Myanmar National Airlines — до конца 2022 года начнет совершать полеты из Янгона в Москву с технической остановкой на дозаправку в Новосибирске.

Ранее в октябре сообщалось, что Россия также собралась возобновить прямые рейсы с непризнанной международным сообществом Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Отмечается, что возобновление авиасообщения не означает дипломатического признания республики, а делается для обслуживания около 10 тысяч россиян, проживающих на севере Кипра.

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Валентина Процкова
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