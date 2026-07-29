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18:15, 29 июля 2026 (обновлено: 18:16, 29 июля 2026)Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при массированной атаке ВСУ на Рязань

Минздрав: Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Рязань в удовлетворительном состоянии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Пострадавшие в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань и область находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения российского региона, передает РИА Новости.

Всего пострадали шесть человек. Как стало известно, на данный момент пять пациентов проходят лечение в областной клинической больнице, еще один – в больнице имени Семашко.

«Состояние у пострадавших средней степени тяжести и оценивается, как удовлетворительное», — заверили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в результате налета произошли возгорания на промышленных территориях Рязанской области. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», ВСУ совершали налеты на российский регион группами по два-три дрона типа FP-1 поочередно, периодически маневрируя «каруселью» на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие.

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