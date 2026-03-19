18:25, 19 марта 2026

Галустян высказался о разводе и алиментах

Юморист Галустян заявил, что после развода обеспечивает дочерей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Юморист Михаил Галустян, который развелся с женой после 18 лет брака, высказался о расставании с супругой и об алиментах на детей. Его рассуждения на эту тему прозвучали в выпуске шоу «Есть вопросики», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Мы взрослые адекватные люди. Мы все прекрасно понимаем. Плохо разводятся, когда, наверное, что-то происходит. Слава богу, ничего такого (конфликтной ситуации — прим. «Ленты.ру») у нас не произошло», — заявил комик.

Он также добавил, что общается с бывшей женой, так как у них есть общие дети. Отвечая на вопрос о том, платит ли юморист алименты, Галустян отметил, что такого вопроса не стоит. По его словам, он полностью обеспечивает все потребности дочерей. «Я никого не бросил, никого не предал, не убежал. Это мои дети», — заключил комик.

Ранее Галустян рассказал о личной жизни после развода. Юморист признался, что состоит в отношениях.

О том, что комик развелся с женой Викторией после 18 лет брака, стало известно в апреле 2025 года. Он отметил, что они с супругой остались в хороших отношениях.

Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году. У супругов родилось две дочери.

