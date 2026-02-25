Реклама

Галустян рассказал о личной жизни после развода

Юморист Михаил Галустян заявил, что его сердце занято
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный юморист и телеведущий Михаил Галустян рассказал, как складывается его личная жизнь после развода. Его слова передает StarHit.

На вопрос о том, согласен ли он с мнением, что с возрастом влюбиться сложнее, Галустян ответил отрицательно. «Любви все возрасты покорны! И мое сердце сейчас занято», — заявил он.

Юморист добавил, что в этом году хочет сконцентрироваться на личной жизни, в особенности на чувствах, которые он испытывает. При этом имя новой возлюбленной он не раскрыл.

В апреле 2025 года стало известно о разводе Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака. Телеведущий сообщил, что он и его бывшая супруга расстались без претензий друг к другу и остались в хороших отношениях.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году. У пары есть две дочери — Эстелла и Элина.

