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17:30, 11 июня 2026Экономика

Москвичам назвали грибные места

Эколог Вольпин: В июне самыми грибными считаются юг и запад Подмосковья
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Viktor Sergeevich / Shutterstock / Fotodom

Самые урожайные направления на грибы на старте сезона в столичном регионе — запад и юг Подмосковья. Об этом агентству «Москва» рассказал исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

Он объяснил, что в начале лета за грибами идут не в глухой лес, а на опушки и в светлые перелески. Самые урожайные направления на старте сезона — Серпухов, Чехов, а также Дмитровский муниципальный округ по Малому бетонному кольцу. С точки зрения чистоты природы эксперт рекомендовал запад и восток области — Рузский и Орехово-Зуевский округа. Он посоветовал держаться подальше от лесов в прямой видимости от крупных свалок и оживленных трасс.

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В июне самыми распространенными видами грибов являются подберезовики, подосиновики и сыроежки. В настоящее время также можно встретить первые белые грибы и луговые опята (при высокой влажности).

В нынешнем году старт плодоношения задерживается на 7–10 дней из-за сухой весны по сравнению с началом лета прошлого года. «Если в прошлом сезоне в июне уже активно шли белые грибы, то сейчас слой только начинает формироваться. Как только пройдут устойчивые дожди, отставание быстро компенсируется, и пик сместится на середину — конец июня», — поделился он.

Ранее заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Екатерина Воденеева рассказала, что в районе Нижнего Новгорода в июне можно встретить шампиньоны луговые.

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