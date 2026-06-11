Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:25, 11 июня 2026Экономика

Россиянам назвали первые июньские грибы

Биолог Водонеева: В июне можно собирать лисички, опята и подосиновики
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В лесу уже можно собирать опята. Какие съедобные грибы появляются в России в июне, агентству РИА Новости рассказала заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Екатерина Воденеева.

В начале июня в молодых сосняках можно встретить маслята, они предпочитают хорошо освещенные опушки и поляны. Шампиньон луговой прорастает на открытых пространствах, пастбищах, в том числе в районе Нижнего Новгорода. Кроме того, в последнее время популярностью пользуется необычный гриб — серно-желтый трутовик. Он растет в широколиственных лесах, на деревьях, преимущественно на дубах, а по вкусу походит на курицу. Собирать нужно только молодые экземпляры, предупреждает эксперт. Также среди первых июньских грибов биолог назвала лисички, подосиновики и вешенки. По словам Воденеевой, грибной слой пока не активный, но грибы уже можно собирать.

Ранее были названы подходящие для сбора грибов места. Опытные грибники отдают предпочтение полям, где зачастую попадаются майская рядовка, шампиньоны, первые белые грибы и серые навозники. В лесах лучше выбирать либо прохладные участки — излюбленное место сморчков, либо, наоборот, прогретые, где появляются первые маслята, подберезовики, вешенки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На столе лежит реалистичное решение». Спецпредставитель Путина назвал способ завершить конфликт на Украине немедленно

    Московский студент отработает украденный у лидера «Руки вверх!» Жукова мопед

    Врач подсказал простой способ быстро избавиться от отрыжки

    Стало известно о покушении на бывшего президента постсоветской страны

    Россиянка несколько лет развращала мальчика

    Названа повышающая риск рака печени группа напитков

    Мировые цены на золото упали до минимума с конца ноября

    Стало известно об ограблении храма РПЦ в Тегеране

    Российской школьнице отменили результаты ЕГЭ из-за TikTok

    Россиянам напомнили об опасности некоторых забытых в салоне устройств для машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok