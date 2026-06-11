Россиянам назвали первые июньские грибы

Биолог Водонеева: В июне можно собирать лисички, опята и подосиновики

В лесу уже можно собирать опята. Какие съедобные грибы появляются в России в июне, агентству РИА Новости рассказала заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Екатерина Воденеева.

В начале июня в молодых сосняках можно встретить маслята, они предпочитают хорошо освещенные опушки и поляны. Шампиньон луговой прорастает на открытых пространствах, пастбищах, в том числе в районе Нижнего Новгорода. Кроме того, в последнее время популярностью пользуется необычный гриб — серно-желтый трутовик. Он растет в широколиственных лесах, на деревьях, преимущественно на дубах, а по вкусу походит на курицу. Собирать нужно только молодые экземпляры, предупреждает эксперт. Также среди первых июньских грибов биолог назвала лисички, подосиновики и вешенки. По словам Воденеевой, грибной слой пока не активный, но грибы уже можно собирать.

Ранее были названы подходящие для сбора грибов места. Опытные грибники отдают предпочтение полям, где зачастую попадаются майская рядовка, шампиньоны, первые белые грибы и серые навозники. В лесах лучше выбирать либо прохладные участки — излюбленное место сморчков, либо, наоборот, прогретые, где появляются первые маслята, подберезовики, вешенки.