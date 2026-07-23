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Из жизни
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02:00, 23 июля 2026Из жизни

Порномодели-близняшки раскрыли самые странные запросы поклонников

Сестры-близнецы с OnlyFans рассказали о просьбах поцеловаться
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @juliaaburch / @laurenxburch

Сестры-близнецы Джулия и Лорен Берч рассказали, что обычно просят их подписчики с платформы OnlyFans. Их слова передает Creatorzine.

По словам девушек, чаще всего они получают запросы поцеловаться друг с другом или сделать еще более развратные вещи. Однако, как уверяют модели, у них есть черта, которую они никогда не перейдут. «Никакие деньги не заставят нас сделать кое-что из того, что нам предлагают», — заявила Джулия.

Близняшки раскрыли, что однажды поклонник попросил их щекотать друг друга на камеру. Им показалось это странным. Мужчина же просто хотел узнать, какая из сестер больше боится щекотки.

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Сестры также пожаловались, что подписчики часто воспринимают их как одного человека. «От нас ждут одинаковых причесок, одинаковой одежды, одинакового поведения», — объяснила Лорен. Недавно Джулия сделала татуировку на руке, и это не понравилось подписчикам. При этом девушек не обижает, когда поклонники выбирают любимую сестру.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина, вступившая в связь с двумя братьями-близнецами с разницей в несколько дней, не смогла определить, кто из них является отцом ее ребенка. Установить отцовство с помощью ДНК невозможно, поскольку генетически идентичные братья неотличимы друг от друга.

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