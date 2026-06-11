Не допущенный на ЧМ-2026 судья будет работать на матче за Суперкубок Европы

Не допущенный на ЧМ-2026 судья из Сомали Омар Артан обслужит матч за Суперкубок Европы

Не допущенный на ЧМ-2026 судья из Сомали Омар Артан будет работать на матче за Суперкубок Европы ПСЖ — «Астон Вилла», который пройдет 12 августа в австрийском Зальцбурге. Об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Это решение было принято в рамках меморандума о взаимопонимании между УЕФА и Африканской конфедерации футбола (CAF). «Артан — отличный арбитр, который проявил себя на самом высоком уровне соревнований CAF. УЕФА хочет выразить свое уважение Омару и его выдающимся судейским навыкам. Я благодарен моему другу, президенту CAF Патрису Мотсепе, который с энтузиазмом поддержал эту инициативу», — сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

34-летний Артан должен был обслуживать матчи ЧМ-2026, но власти США отказали ему во въезде в страну. В ФИФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию. «ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время», — сказано в заявлении организации.

В 2025 году Артан был удостоен звания лучшего арбитра Африки. С 2018-го он является судьей ФИФА.