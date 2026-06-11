Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

С 12 июня Россия ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и запрещает ее транзит через свою территорию в страны-члены ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Такие меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с «систематическими выявлениями карантинных объектов».

«Служба поэтапно, начиная с мая текущего года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок. Однако обнаружения карантинных объектов продолжаются», — подчеркнули в пресс-службе Россельхознадзора.

На этот раз речь идет о трех случаях заражения капровым жуком поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов. В ведомстве считают, что инциденты свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа республики и вызывает недоверие в целом к системе фитосанитарной сертификации.

Ранее глава Минэкономики Армении Геворг Папоян сообщил, что Ереван обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой оценить применяемые в отношении ее продукции ограничения со стороны России.

Сами процессы начались на фоне того, что в Москве заподозрили республику в стремлении изменить внешнеполитический курс и двигаться в сторону евроинтеграции. Победа на парламентских выборах партии премьер-министра Никола Пашиняна. Он уже анонсировал компенсации местным фермерам за понесенные убытки. В свою очередь, в ЕС пообещали постсоветской стране выделить более 50 миллионов евро в качестве финансовой поддержки.