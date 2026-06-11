Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с поставками продовольствия в Россию

Армения попросила ЕЭК рассмотреть вопрос применяемых Россией ограничений

Представители Армении обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой рассмотреть вопрос применяемых в отношении ее продукции ограничений со стороны России. Об этом заявил глава Министерства экономики (Минэка) постсоветской республики Геворг Папоян. Его слова приводит РИА Новости.

Власти страны, пояснил он, попросили представителей ЕЭК оценить правомерность подобного рода действий России. «Там (в ЕЭК — прим. «Ленты.ру») есть процедуры, и мы ими руководствуемся», — констатировал Папоян.

Масштабные ограничения России в отношении ряда нескольких видов армянской продукции были введены на фоне охлаждения отношений двух стран из-за изменения внешнеполитического курса Армении, сделавшей акцент на евроинтеграцию. Под временный запрет попали минеральная вода «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины.

На этом фоне премьер-министр республики Никол Пашинян, партия которого одержала победу на парламентских выборах, пообещал компенсировать убытки местных фермеров из-за проблем с доступом на российский рынок. На помощь Армении также пришел Евросоюз (ЕС), власти которого пообещали постсоветской стране выделить более 50 миллионов евро в качестве финансовой поддержки.