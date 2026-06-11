Жирков поставил футболиста сборной Украины в пример молодым российским игрокам

Жирков поставил футболиста сборной Украины Зинченко в пример молодым российским игрокам

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков высказался о шансах молодых российских футболистов переехать в европейские чемпионаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-футболист поставил в пример коллегам историю с переходом полузащитника сборной Украины Александра Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити» в 2016 году. «И, конечно, такие примеры, как Матвей Сафонов, как Саша Головин. Думаю, что молодые игроки должны на это ориентироваться», — заявил Жирков.

Бывший футболист также высказался о том, кто из россиян сможет заиграть в Европе. «Я думаю, что все, о ком говорят (Константин Тюкавин, Алексей Батраков, Матвей Кисляк) — могут», — заявил Жирков.

Жирков становился обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Вместе со сборной России он завоевал бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года. Хавбек с 2009 по 2011 год выступал за лондонский «Челси».