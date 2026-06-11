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17:15, 11 июня 2026Мир

На Западе отреагировали на приезд послов Великобритании, Франции и Германии в МИД России

Лафлэнд: Встреча Галузина с послами «евротройки» говорит о провале бойкота России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Приезд послов Великобритании, Франции и Германии в МИД России свидетельствует о неудачной политике Запада в вопросе диалога с Москвой. Об этом заявил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд на своей странице в социальной сети X.

«Это признание того, что четырехлетний дипломатический бойкот потерпел неудачу», — написал он.

11 июня послы Германии, Великобритании и Франции в России Александер Ламбсдорф, Найджел Кейси и Николя де Ривьер прибыли в здание МИД России, где их принял заместитель министра Михаил Галузин. Встреча состоялась по инициативе представителей западных стран. Отмечается, что прибывшим дипломатам изложили объективные оценки деструктивной политики руководства их государств применительно к кризису на Украине, которая направлена на максимальное стимулирование Киева к продолжению конфликта против Москвы.

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