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17:18, 11 июня 2026Мир

Иран отреагировал на удары США

CNN: Иран считает, что возобновление ударов США делает прекращение огня бессмысленным
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран считает, что возобновление ударов США делает прекращение огня бессмысленным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранских чиновников.

По словам источников телеканала, последние атаки США на Иран сделали режим прекращения огня неэффективным.

«Полная ответственность за последствия этих незаконных и опасных действий лежит на США и ​​любой стране, которая участвует в них, содействует им или оказывает им помощь», — отметил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Ранее президент США Дональд Трамп после ночных ударов по Ирану пообещал выбомбить из Тегерана «все дерьмо». Глава Белого дома заявил, что США запустили 49 ракет Tomahawk по целям в Иране.

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