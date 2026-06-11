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16:15, 11 июня 2026Мир

Трамп пообещал «выбомбить все дерьмо» из Ирана

Трамп: США выбомбит все дерьмо из Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп после ночных ударов по Ирану пообещал выбомбить из Тегерана «все дерьмо». Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам журналиста Трейя Ингста, он смог поговорить с американским лидером, пока тот «наблюдал за атаками в ситуационной комнате».

Глава Белого дома заявил, что США запустили 49 ракет «Томагавк» по целям в Иране. Он отметил, что бомбардировки должны вскоре прекратиться, но если иранцы не подпишут соглашение — США предпримут масштабную атаку.

«Мы выбомбим из них все дерьмо», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены захватить остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Уточняется, что на острове в северной части Персидского залива расположен крупнейший иранский нефтяной терминал.

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