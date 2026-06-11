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15:38, 11 июня 2026Мир

Трамп объявил о планах США захватить иранский остров Харк

Трамп: США захватят иранский остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: EUROPEAN UNION / COPERNICUS SENTINEL-2 / Reuters

Соединенные Штаты намерены захватить остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Ночью США нанесут Ирану (...) очень сильный удар. В недалеком будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа, точно так же, как мы поступили с Венесуэлой», — написал американский лидер.

На острове Харк в северной части Персидского залива расположен крупнейший иранский нефтяной терминал.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери» в ночь на пятницу, 12 июня, если власти Исламской Республики откажутся от заключения сделки.

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