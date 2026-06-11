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02:53, 11 июня 2026Мир

Трамп обещал разбомбить Иран «к чертовой матери» при одном условии

Трамп пообещал разбомбить Иран в ночь на пятницу при его отказе от сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран «к чертовой матери» в ночь на пятницу при одном условии. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

Трамп уточнил, что США разбомбят Иран, если он откажется от заключения сделки. «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», — пообещал он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана. До этого сообщалось, что Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану.

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