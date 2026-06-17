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11:52, 17 июня 2026Россия

Три месяца удерживавший позиции на СВО боец делил 1,5 литра воды на восьмерых в жару

RT: Три месяца удерживавший позиции на СВО боец делил 1,5 литра воды на восьмерых в жару
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Три месяца удерживавший позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российский боец с позывным Монах делил 1,5 литра воды на восьмерых в 40-градусную жару. Его историю публикует RT.

По словам военнослужащего, на позицию под Малой Токмачкой он со своей группой заходил в июне, а вышел только в сентябре — три месяца они были отрезаны от российских позиций.

В частности, бойцам приходилось на восьмерых делить 1,5 литра воды в 40-градусную жару. Несмотря на трудности, позицию им удалось удержать.

Россиянин находится на СВО с февраля 2022 года. На данный момент он — инженер-взрывотехник роты БПЛА 42-й гвардейской дивизии, руководит прифронтовой лабораторией по производству дронов и передает опыт новым бойцам.

Ранее другой российский боец с позывным Шорох восемь месяцев в одиночку удерживал позицию у населенного пункта Работино в зоне СВО и пережил 64 сброса с тяжелых дронов типа «Баба-яга». Все это время военнослужащий пил дождевую воду и общался с женой, передавая сообщения по рации.

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