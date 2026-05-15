Восемь месяцев в одиночку удерживавший позицию боец СВО пережил 64 сброса с «Бабы-яги»

RT: Российский боец восемь месяцев в одиночку удерживал позицию в зоне СВО

Российский боец с позывным Шорох восемь месяцев в одиночку удерживал позицию у населенного пункта Работино в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и пережил 64 сброса с тяжелых дронов типа «Баба-яга». Его историю публикует RT.

Перед военным стояла задача закрепиться на позиции и вести наблюдение, чтобы противник не смог пройти дальше. Он заступил туда 22 мая, а вышел только 29 января.

По данным издания, все это время военнослужащий пил дождевую воду и общался с женой, передавая сообщения по рации. Посылки ему доставляли дронами, но зимой порой приходилось по паре дней сидеть в укрытии, чтобы враг не увидел его следы.

Также он пережил 64 сброса с «Бабы-яги», не считая атак FPV-дронов и других. «А когда по тебе работают, ты сидишь один, заняться ж нечем, вот и считаешь», — отметил Шорох.

Военнослужащий участвует в боевых действиях с 2022 года. Первое ранение он получил при ударе польского миномета — тогда ему перебило обе ноги. В 2024 году военный подписал новый контракт. Ранее он служил на Авдеевском направлении, сейчас находится на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что российский рядовой с ранением в одиночку пять дней удерживал позиции близ населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Боец проигнорировал призывы противника сдаться и выжил.