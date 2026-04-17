10:05, 17 апреля 2026Россия

Раненый российский боец в одиночку пять дней удерживал позиции на СВО

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Рядовой 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» с позывным Алтай с ранением в одиночку пять дней удерживал позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, военнослужащий участвовал в освобождении населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Когда эта территория еще была занята Вооруженными силами Украины (ВСУ), Алтай попал под удар дрона и получил осколочное ранение. К этому моменту он остался на позиции один, и до прихода российских подразделений на протяжении пяти дней ему приходилось выживать в подвалах разрушенных домов.

«Для коротких марш-бросков я использовал тактическое окно около половины седьмого утра, когда противник производил смену с ночных дронов на дневные. У меня было порядка 15–20 минут на то, чтобы преодолеть часть маршрута», — вспомнил рядовой Алтай.

По его словам, на третий день украинские солдаты вычислили его по брошенной технике и зависли на дроне с громкоговорителем прямо над укрытием, где он скрывался, требуя сдаться. Российский боец проигнорировал провокацию и выжил.

Дождавшись подхода российских подразделений, Алтай отказался от эвакуации, и несмотря на ранение, продолжил выполнять поставленную задачу. В те дни, что он находился в населенном пункте один, ему удалось изучить расположение сил противника. Собранные им данные помогли продвижению штурмовых групп. Бойца представили к ордену Мужества.

Ранее сообщалось, что боец с позывным Механ в одиночку отбил атаку ВСУ и несколько дней полз к позициям Вооруженных сил России с ранением без еды, воды и связи.

