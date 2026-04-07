Боец СВО в одиночку отбил атаку ВСУ и несколько дней полз с ранением без еды, воды и связи

Российский боец с позывным Механ в одиночку отбил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несколько дней полз к позициям Вооруженных сил России (ВС РФ) с ранением без еды, воды и связи. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, это произошло во время боев на запорожском направлении летом 2025 года. Тогда перед тройкой российских штурмовиков стояла задача выбить ВСУ и закрепиться на их позициях. При выполнении задания они столкнулись с сопротивлением — украинские солдаты открыли по ним минометный огонь, а также выпустили дроны-камикадзе.

Как вспомнил Механ, вскоре он осознал, что его сослуживцев больше нет, и он ведет огонь по дронам ВСУ в одиночку. Когда один из беспилотников взорвался рядом с ним, боец получил ранение — его бронежилет разорвало, а в ногу попал осколок. Укрывшись, он перетянул жгутом ногу и сделал обезболивающий укол. Военнослужащий самостоятельно выбрался из красной зоны под продолжавшимися обстрелами.

Затем Механ принял решение вернуться на позиции Российской армии. Опираясь на автомат, он полз ночами без воды и провизии. Позднее ему удалось связаться со своим подразделением. Его госпитализировали. После лечения и восстановления он вернулся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

