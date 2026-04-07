15:30, 7 апреля 2026

Боец СВО в одиночку отбил атаку ВСУ и несколько дней полз с ранением без еды, воды и связи

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российский боец с позывным Механ в одиночку отбил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несколько дней полз к позициям Вооруженных сил России (ВС РФ) с ранением без еды, воды и связи. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, это произошло во время боев на запорожском направлении летом 2025 года. Тогда перед тройкой российских штурмовиков стояла задача выбить ВСУ и закрепиться на их позициях. При выполнении задания они столкнулись с сопротивлением — украинские солдаты открыли по ним минометный огонь, а также выпустили дроны-камикадзе.

Как вспомнил Механ, вскоре он осознал, что его сослуживцев больше нет, и он ведет огонь по дронам ВСУ в одиночку. Когда один из беспилотников взорвался рядом с ним, боец получил ранение — его бронежилет разорвало, а в ногу попал осколок. Укрывшись, он перетянул жгутом ногу и сделал обезболивающий укол. Военнослужащий самостоятельно выбрался из красной зоны под продолжавшимися обстрелами.

Затем Механ принял решение вернуться на позиции Российской армии. Опираясь на автомат, он полз ночами без воды и провизии. Позднее ему удалось связаться со своим подразделением. Его госпитализировали. После лечения и восстановления он вернулся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, как другой российский боец СВО наступил на мину, поставил себе укол и продолжил путь.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Вэнс дал совет европейским политикам

    Пользователей смартфонов призвали срочно поменять ПИН-код

    Война с Ираном обрушила акции европейских компаний

    Названы красноречивые признаки подошедших к концу отношений

    Отсутствие принца Гарри и Меган Маркл в списках гостей на бале Met Gala объяснили

    Все новости
