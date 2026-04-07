Российский боец СВО «разминировал собой» дорогу и смог продолжить путь

RT: Российский боец СВО наступил на мину, поставил себе укол и продолжил путь

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Погром «разминировал собой» дорогу и смог продолжить путь. Его историю публикует RT.

Военнослужащий участвовал в боях за Курскую область. По его словам, когда началась операция «Труба» и все войска начали двигаться, нужно было хирургически работать, потому что в поселке Гуево еще оставались мирные жители.

«Шла долгая стадия накопления сил и подготовки, и, когда поступил приказ, все ринулись в бой и отбили», — вспомнил Погром.

Боец рассказал, что во время продвижения он шел первым в качестве старшего группы и случайно наступил на мину. По его словам, обошлось без серьезных ранений. Мужчина поставил себе укол и отправился дальше.

