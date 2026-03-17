Российские бойцы неделями ходили по минам в зоне СВО и случайно узнали о скрытой опасности

Российские бойцы 3-го армейского корпуса Южной группировки войск две недели ходили по минам в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и случайно узнали о скрытой опасности. Их историю публикует RT.

По словам военнослужащего с позывным Дизель, он с сослуживцами недели две зимой ходили по одной тропе, а когда сошел снег, оказалось, что она вся была усыпана минами. Чудом никто не наступил.

«Бог существует. Был случай, пошли мы по линии. Изначально ходили по зиме. Тропа была натоптанная. А когда снег растаял, то все "подснежники" вышли наружу», — вспомнил собеседник издания.

Он подчеркнул, что на протяжении порядка 50 метров мины были заложены через каждые 10 сантиметров. «Мы буквально ходили "по краю"», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что останавливавший колонну украинской техники в зоне СВО российский боец подорвался на немецкой мине и выжил.