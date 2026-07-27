Раскрыты последствия удара дрона по жилому дому в Крыму

Курлаева: В Керчи после атаки БПЛА загорелся жилой дом

В Керчи после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся жилой дом. Об этом сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.

«Около 14:00 украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Керчи. На третьем и четвертом этажах возник пожар», — написала она.

По ее словам, раненным уже оказывают необходимую помощь.

Об атаке стало известно ранее 27 июля. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что при ударе по жилому дому пострадали десять человек, трое из них, включая ребенка, госпитализированы.