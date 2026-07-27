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18:01, 27 июля 2026 (обновлено: 18:05, 27 июля 2026)Путешествия

Туристка приехала в Кению, выпила местной воды и не выжила

DM: Мать четверых детей заразилась сальмонеллой во время поездки в Кению и не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ayla Garcia

Мать четверых детей приехала в Кению в рамках благотворительной акции, выпила местной воды и не выжила. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

30 июня 36-летняя Айла Гарсия вместе со своей матерью Патрисией, старшей сестрой Табитой, а также тетей и дядей отправилась из США в Найроби, чтобы поддержать дом для осиротевших детей «Zion Family». Во время поездки 10 июля Гарсия почувствовала недомогание. Она пыталась отлежаться в отеле, но была госпитализирована на следующий день.

В больнице выяснилось, что туристка заразилась сальмонеллой, которая могла попасть в ее организм как с обычной водой, так и в кубиках льда. В итоге женщина провела на больничной койке две недели, ей пришлось перенести как минимум четыре переливания крови, так как она страдала от серповидной анемии, которая ухудшала течение инфекционной болезни.

19 июля путешественница записала видео, которое опубликовала в своих социальных сетях. «Да, я все еще в Кении и пытаюсь добраться домой», — сказала она в видеоролике.

Ненадолго состояние пострадавшей улучшилось, однако 23 июля ее родственникам сообщили о ее кончине. «Она была добрым и очень веселым человеком, — рассказала мать Гарсии, — Ей нравилось помогать людям».

Ранее россиянка заметила болезненные уплотнения на пятке и колене после посещения пляжа в стране Азии. Выяснилось, что под ее кожой завелись личинки.

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