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18:25, 31 июля 2026 (обновлено: 18:34, 31 июля 2026)Мир

Спецпредставитель Путина подсказал мигрантам дорогу до фон дер Ляйен

Дмитриев подсказал мигрантам дорогу до фон дер Ляйен, чтобы лично ее поблагодарить
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подсказал мигрантам, прорвавшимся на территорию Испании, дорогу до главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы лично ее поблагодарить. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети X.

«Дорогие мигранты, Урсула поддерживает миграцию, и вы можете лично поблагодарить ее», — написал он.

Дмитриев также подсказал маршрут из Сеуты паромом до Альхесираса, потом поездом сначала в Мадрид, оттуда в Барселону, затем через Париж в Брюссель, откуда на пригородном поезде можно доехать до станции Schuman, где находится офис фон дер Ляйен.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю. Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за последние 24 часа.

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