Дмитриев подсказал мигрантам дорогу до фон дер Ляйен, чтобы лично ее поблагодарить

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подсказал мигрантам, прорвавшимся на территорию Испании, дорогу до главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы лично ее поблагодарить. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети X.

«Дорогие мигранты, Урсула поддерживает миграцию, и вы можете лично поблагодарить ее», — написал он.

Дмитриев также подсказал маршрут из Сеуты паромом до Альхесираса, потом поездом сначала в Мадрид, оттуда в Барселону, затем через Париж в Брюссель, откуда на пригородном поезде можно доехать до станции Schuman, где находится офис фон дер Ляйен.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю. Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за последние 24 часа.

