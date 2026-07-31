В 35 регионах России стартует эксперимент по ограничению скорости роботам-доставщикам

Роботов-доставщиков в России решили ограничить в скорости. Из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости, следует, что в 35 российских регионах будет введен трехлетний экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков (роверов).

Из документа следует, что передвигаться автономным доставщикам разрешат по велосипедным дорожкам, тротуарам, обочинам и в жилых зонах. При этом скоростные ограничения будут зависеть от конкретного участка. Медленнее всего роверы должны двигаться при пересечении проезжей части — не быстрее 6 километров в час. На тротуарах и в пешеходных зонах максимальная скорость составит 10 километров в час, а на велосипедных дорожках и обочинах предельная скорость не превысит 25 километров в час.

При этом пешеходы, велосипедисты, а также те участники движения, кто использует средства индивидуальной мобильности, всегда будут иметь преимущество перед роботами-доставщиками.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновленный регламент, определяющий режим работы и отдыха профессиональных водителей. Соответствующий документ, разработанный Министерством транспорта РФ, будет иметь силу в течение шести лет.