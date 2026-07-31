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Забота о себе
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17:32, 31 июля 2026Забота о себе

Названы идеальные блюда для людей с высокой температурой

Терапевт Хосе: При высокой температуре нужно есть куриный суп и апельсины
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Полин Хосе назвала блюда, идеальные для людей с высокой температурой. Своими рекомендациями она поделилась с Everyday Health.

Во-первых, Хосе посоветовала людям с температурой есть ферментированные продукты, например, квашеную капусту или греческий йогурт. Врач объяснила, что они являются хорошими источниками пробиотиков, которые способствуют выздоровлению.

Доктор также порекомендовала при высокой температуре есть апельсины и другие фрукты, богатые витамином C. Кроме того, во время простуды будут полезны любые овощи и фрукты. «Только не наедайтесь сырыми овощами. Сырые овощи богаты клетчаткой, которая может вызвать газы и вздутие живота, поэтому выбирайте вареные, они легче усваиваются», — уточнила она.

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Помимо этого, поддержать иммунную систему во время простуды может имбирь, рассказала врач. «Гингерол, активное соединение в имбире, обладает целебными свойствами, которые помогают снять воспаление, тошноту, рвоту», — отметила она.

Хосе добавила, что при ознобе или заложенности носа полезно есть куриный суп или пить любую теплую жидкость. Это поможет согреться и очистить носовые проходы. Доктор также отметила, что куриный суп является хорошим источником белка, который необходим организму во время болезни.

Ранее диетолог Антон Поляков раскрыл максимально допустимое количество сезонных овощей в день. По словам врача, в день можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов.

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