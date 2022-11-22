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05:03, 22 ноября 2022Из жизни

Сотрудница тюрьмы родила ребенка от заключенного и попала за решетку

The Sun: сотрудница тюрьмы родила от заключенного и попала за решетку

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

29-летняя Коринн Редхед, бывшая сотрудница мужской тюрьмы The Mount в английском графстве Хартфордшир, родила ребенка от заключенного Роберта О’Коннора и попала за решетку. Об этом сообщает The Sun.

В январе 2019 года в камере отбывающего десятилетний срок Роберта О’Коннора обнаружили телефон. В нем сотрудники тюрьмы нашли более 100 неприличных сообщений, адресованных Коринн Редхед, которая на тот момент была на шестом месяце беременности. Номер женщины в адресной книге заключенного был записан как «Мой малыш». Редхед арестовали, и уже через три месяца она родила сына.

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В 2021 году женщину обвинили в должностном преступлении. Редхед отрицала свою вину, пока сотрудники полиции не обнаружили, что в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» указан О’Коннор. Женщину приговорили к лишению свободы сроком на два года и один месяц. «Вы могли и должны были доложить об отношениях с заключенным и выйти из них», — заявили Редхед в суде.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница тюрьмы Хлоя Джонс завела роман с заключенным и в результате сама попала за решетку. По словам женщины, она влюбилась в заключенного в 2017 году, когда работала в службе охраны в тюрьме.

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Алиса Удовик
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