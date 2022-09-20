Сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным и сама попала за решетку

В Великобритании сотрудница тюрьмы влюбилась в заключенного и сама попала за решетку

В Великобритании сотрудница тюрьмы Хлоя Джонс завела роман с заключенным Филипом Кингом, которого осудили за кражу со взломом, и в результате сама попала за решетку. Ее историю рассказало издание Liverpool Echo.

По словам женщины, она влюбилась в заключенного в 2017 году, когда работала в службе охраны в тюрьме HM Prison Altcourse в Ливерпуле. У Джонс и Кинга завязались отношения. «Мы часто виделись, здоровались и все такое», — рассказывает женщина.

Когда Кинг сбежал из тюрьмы, Джонс позволила ему жить в своем доме и пользоваться ее машиной. При этом она продолжала работать в исправительном учреждении и не рассказывала сослуживцам, что прячет беглого заключенного.

Когда об этом стало известно правоохранительным органам, Джонс и Кинг скрылись на угнанной машине. Женщина была арестована после полицейской погони, однако первоначально ее не стали обвинять в совершении преступления. Кинг, которого также поймали, вернулся в тюрьму, а к его сроку прибавилось дополнительное 36-месячное заключение.

Джонс была отпущена под залог, однако в октябре 2018 года ее снова арестовали. Женщина признала себя виновной в неправомерном поведении на государственной службе и была приговорена к 15 месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США замдиректора тюрьмы влюбилась в заключенного и сбежала вместе с ним. Позже пару выследили, а сотрудница исправительного учреждения покончила с собой.