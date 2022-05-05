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Замдиректора тюрьмы влюбилась в заключенного и сбежала вместе с ним

True Crime Daily: замдиректора тюрьмы Вики Уайт из штата Алабама сбежала с заключенным

Фото: The Lauderdale County Sheriff’s Office

В США замдиректора тюрьмы сбежала вместе заключенным, обвиняемым в убийстве. Об этом сообщает True Crime Daily.

Инцидент произошел 29 апреля в штате Алабама. По данным следствия, сотрудница тюрьмы Вики Уайт должна была доставить в суд заключенного Кейси Коула Уайта, являющегося ее однофамильцем. Автомобиль, в котором она везла преступника, покинул территорию исправительного учреждения в половине десятого утра. С тех пор их местонахождение остается неизвестным.

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Заключенные тюрьмы рассказали следователям, что Вики Уайт, возможно, влюбилась в Кейси Коула, так как между ними сложились «особые отношения». Окружной прокурор Крис Коннолли заявил, что «шокирован и разочарован» произошедшим. «Я бы доверил Вики свою жизнь, серьезно. Она была нашей надежной помощницей и отличным сотрудником», — сказал он.

В данный момент беглецов ищет полиция штата. Пока удалось обнаружить лишь личную рацию надзирательницы, рацию департамента шерифа, находившуюся в машине, и наручники, которые были надеты на заключенного. Мобильный телефон Вики Уайт отключен и его невозможно отследить. Машина, на которой они скрылись, также пока не опознана.

Ранее сообщалось, что колумбийский наркобарон Хуан Кастро сбежал из тюрьмы. Колумбийские власти подозревают, что Кастро подкупил сотрудников учреждения.

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Никита Савин
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