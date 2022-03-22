Наркобарон переоделся надзирателем и сбежал из тюрьмы

Колумбийский наркобарон Хуан Кастро сбежал из тюрьмы в форме надзирателя

Колумбийский наркобарон Хуан Кастро сбежал из тюрьмы, переодевшись надзирателем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кастро, считающийся одним из руководителей колумбийского наркокартеля Clan del Golfo, был арестован в мае 2021 года. До побега он содержался в тюрьме в Боготе, ожидая экстрадиции в США, где его обвиняют в наркоторговле и отмывании денег.

В пятницу, 18 марта, Кастро переоделся в форму надзирателя и вышел из камеры в сопровождении инспектора Национального института тюрем и мест наказаний Милтона Химинеса. Часть камер видеонаблюдения во время побега были отключены, а мимо работающих наркобарон шел, прикрывая лицо, чтобы исключить срабатывание автоматической системы распознавания лиц. Вместе с Химинесом он преодолел пять постов охраны, добрался до выхода из тюрьмы и скрылся.

Колумбийские власти подозревают, что Кастро потратил на взятки охране не менее пяти миллионов долларов (520,5 миллиона рублей). Директор тюрьмы, его заместитель и 55 надзирателей временно отстранены от работы. Химинес арестован, его подозревают в помощи Кастро. Если его участие в побеге будет доказано, ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

В 2019 году сообщалось, что из тюрьмы Поджореале в итальянском городе Неаполь сбежал подозреваемый в убийстве. 32-летний гражданин Польши Роберт Лисовски сумел перелезть через стену возле исправительного учреждения при помощи самодельной веревки из простыни.