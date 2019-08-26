Поляк сбежал из самой страшной тюрьмы в Италии по веревке из простыни

Из тюрьмы Поджореале в итальянском городе Неаполь сбежал подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

32-летний гражданин Польши Роберт Лисовски (Robert Lisowski) сумел перелезть через стену возле исправительного учреждения при помощи самодельной веревки из простыни.

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Перед побегом он посетил службу в тюремной церкви, на которой кроме него присутствовали около 200 человек, пишет сайт The Italian Insider со ссылкой на газету Il Messaggero. По всей видимости, ему удалось незаметно отделиться от остальных, когда сотрудники тюрьмы вели заключенных обратно в камеры.

Полиция Неаполя начала поиски беглеца и распространила его фотографии. Железнодорожные станции и автобусные остановки взяты под особое наблюдение.

Это первый побег в истории тюрьмы, которая была построена более ста лет назад. «Ничего удивительного, что люди бегут, — прокомментировал капеллан Поджореале, отец Франко Эспозито (Franco Esposito). — Неестественно другое — держать людей в таких бесчеловечных и унизительных условиях».

Тюрьма Поджореале считается самым переполненным исправительным учреждением в Западной Европе. В 2014 году Agence France-Presse писало, что в помещениях, рассчитанных на 1400 заключенных, содержится на 600 человек больше. В 2016 году сообщалось о расследовании в связи с найденной в Поджореале пыточной. В комнате без окон и камер видеонаблюдения били заключенных.

Лисовски обвинялся в убийстве гражданина Украины. Мужчину зарезали в 2018 году во время драки возле неапольского ночного клуба, который пользуется популярностью у выходцев из Восточной Европы.

В 2016 году сообщалось, что в США группа заключенных распилила решетку на окне тюремной камеры и попыталась незаметно спуститься со второго этажа по самодельной веревке из простыней и одежды. Надзиратели сумели остановить двух беглецов. Двум другим удалось сбежать, они скрывались в течение недели.

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