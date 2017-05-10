В Гондурасе заключенный попытался сбежать из тюрьмы в женской одежде

В Гондурасе заключенный переоделся в женскую одежду, чтобы сбежать из тюрьмы особого режима. Об этом в среду, 10 мая, сообщает издание Daily Mail.

55-летний Франсиско Эррера Аргета (Francisco Herrera Argueta), отбывающий наказание за убийство, планировал выдать себя за посетительницу, которая пришла к одному из заключенных. Для этого мужчина надел длинную юбку, туфли на каблуке, темные очки и парик, покрасил ногти розовым лаком и нарумянил щеки. Он надеялся, что его выпустят из тюрьмы, если он сообщит охранникам, что забыл документы.

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Охранники заметили странную походку переодетого Аргеты, который с трудом держался на высоких каблуках, но не останавливали его. Подозрения появились лишь после того, как «посетительница» заговорила грубым мужским голосом. Ей велели снять темные очки для проверки личности. «Макияж не мог скрыть того факта, что это мужчина», — рассказал представитель полиции Байрон Сауседа (Bayron Sauceda).

Аргету ждет наказание за попытку побега. Кроме того, его могут перевести в тюрьму El Pozo, считающуюся самой опасной в Гондурасе.

В декабре сообщалось о заключенных, сбежавших из американской тюрьмы по самодельной веревке из простыней и одежды.