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10:23, 24 июля 2026Наука и техника

Стало известно о ситуации с лазерным оружием у ВСУ

НПЦ «Сварог»: Заявление о лазерном оружии у ВСУ сделано для медийного эффекта
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Заявление о скором появлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) лазерного оружия, предназаначенного для противодействия российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), сделано для медийного эффекта. Об этом ТАСС стало известно от официального представителя научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

«У Украины нет времени на создание своих прорывных технологий. Поэтому, скорее всего, анонсированные лазерные установки будут западного производства, завезены в единичных экземплярах из США, либо закуплены в Китае в режиме контрабанды», — сказал собеседник.

По его мнению, после апробации оружия украинской стороной будут поступать заявления о его массовом внедрении, хотя а самом деле это будет лишь единичный случай.

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Ранее официальный представитель НПЦ сообщил агентству, что в настоящее время российский лазерный комплекс «Перун» против любых БПЛА проходит испытания.

Тогда же военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru заявил, что лазерному комплексу «Перун» для эффективной работы нужна безоблачная погода и полное отсутствие тумана.

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