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10:27, 24 июля 2026 (обновлено: 10:30, 24 июля 2026)Россия

В России раскрыли отношение властей Украины к жителям Донбасса

Омбудсмен Лантратова: Власти Украины называют жителей Донбасса генетическим мусором
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Власти Украины называют жителей Донбасса «генетическим мусором» и считают, что с ними следует расправляться. Такое отношение раскрыла уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова в беседе с журналистом Риком Санчесом, сообщает RT.

Омбудсмен отметила, что с 2014 года вывозит детей из обстреливаемых украинскими военными районов.

Лантратова в разговоре также упомянула, как Киев не позволил ей вывезти раненную украинским снарядом девочку из зоны боевых действий. «Им тогда нужно было признать, что они стреляют по Донбассу. И просто меня туда не пустили», — поделилась она.

Как указала омбудсмен, с 2014 года из-за действий киевского режима не выжили свыше 12 тысяч мирных жителей Донбасса, ранения получили более 40 тысяч граждан.

Ранее Лантратова заявляла, что Вооруженные силы Украины избрали тактику ежедневных ударов по мирным жителям в России.

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