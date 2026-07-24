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10:13, 24 июля 2026Экономика

Последствия резкого снижения ключевой ставки оценили

Экономист Коган назвал следствием быстрого снижения ставки разрушение финансовой системы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Быстрое снижение ключевой ставки Банка России приведет к стремительному перераспределению богатства, что подорвет доверие к финансовой системе и в конечном итоге разрушит ее. Об этом в своем Telegram-канале рассказал инвестиционный банкир Евгений Коган.

Он объяснил, что если опустить ставку до десяти или сразу четырех процентов, то предприятиям станет проще привлекать дешевые кредиты и их финансовое положение улучшится. Кроме того, каждый гражданин или компания с долгом столкнется с тем, что их займы обесценились, то есть платежи станут отнимать значительно меньше денег.

Однако вкладчики, хранившие свои средства в рублях, потеряют существенную часть богатства из-за обесценивания денег. Другими словами, на имеющиеся средства они смогут купить значительно меньше товаров и услуг, чем могли раньше.

В таких условиях рубль начнет ассоциироваться с потерей, а не сохранением денег. Люди поймут, что в рублях стоит занимать, а копить лучше в других инструментах, например, в валюте. В таких условиях у банков не будет средств для кредитования, то есть потеря доверия к национальной валюте быстро приведет к недоступности кредитов, а значит, и росту их стоимости.

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Коган предупредил, что страна «уже одной ногой на этом пути». Дело в том, что инвесторы и банки требуют от облигаций федерального займа (ОФЗ) доходности на уровне 16 процентов годовых и выше, а это с учетом текущей официальной инфляции очень много. В странах, где доверие национальной валюте высокое, государство занимает под гораздо более низкий процент именно за счет минимального риска потери богатства.

По мнению экономиста, с учетом такой логики ЦБ на предстоящем заседании совета директоров придется выбирать между снижением ключевой ставки до 14 процентов и сохранением ее на уровне 14,25 процента.

Между тем глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что сохранение ключевой ставки на уровне 14,25 процента чревато массовыми осенними банкротствами компаний и остановкой реализуемых инвестиционных проектов.

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