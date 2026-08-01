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10:49, 1 августа 2026 (обновлено: 10:56, 1 августа 2026)Силовые структуры

Россиянин признался в желании вступить в ВСУ

Задержанный ФСБ рязанец признался в желании вступить в ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Задержанный оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) житель Рязанской области признался в желании вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«В иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp сотрудничал с украинской разведкой и планировал эмигрировать на Украину и вступить в ряды ВСУ», — сказал мужчина.

Ранее ФСБ задержала двоих россиян из Рязанской и Вологодской областей по подозрению в госизмене. Первый планировал воевать против России на стороне Украины, а второй расклеивал листовки и наносил граффити против специальной военной операции.

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