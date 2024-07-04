Названы причины интимных отношений сотрудниц тюрем и заключенных

Секс заключенных с тюремщицами в Великобритании объяснили неопытностью сотрудниц

Бывшие работники британских тюрем назвали причины, по которым неопытные тюремщицы вступают в сексуальные отношения с заключенными. Своими наблюдениями они поделились с изданием Daily Mail.

Мотивацию заключенных опытные тюремные надзиратели Англии видят в возможности получать через любовниц табак, алкоголь и телефоны. Секс для преступников не цель, а средство. По словам Ванессы Фрейк, проработавшей тюремщицей 27 лет, одной из причин вступления сотрудниц в интимные отношения с заключенными являются кадровые изменения. Раньше в тюрьмах для заключенных мужчин работали только мужчины, для заключенных женщин — женщины. В 1980-х власти решили отказаться от этого деления. Сейчас 40 процентов всех работников пенитенциарной системы составляют женщины.

Фрейк объяснила, что надзирателями сейчас можно работать с 18 лет. Она считает это неправильным, поскольку, по ее мнению, закоренелым преступникам проще манипулировать юношами и девушками, чем более опытными сотрудниками. Фрейк рассказала, что в тюрьмах не хватает наставников, а новых сотрудников почти не обучают.

Другой причиной развития отношений между тюремщиками и преступниками бывшие надзиратели считают тягу женщин к «плохим парням». Преступники пользуются этим и умело шантажируют сотрудниц. «Заключенному нечего терять — он уже в тюрьме», — прокомментировала одна из бывших тюремщиц.

Фрейк обратила внимание на то, что в итоге за неправомерные сексуальные отношения наказывают только тюремщиц. Она подчеркнула, что это неправильно, и призвала ввести санкции и для преступников, замеченных в подобном.

Ранее сообщалось, что в Великобритании модель OnlyFans, работавшую в тюрьме, задержали за видео, на котором она занимается сексом с заключенным. Эти кадры, снятые другим преступником, распространялись среди заключенных с помощью незаконно пронесенных телефонов.